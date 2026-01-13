Zelensky, centinaia di migliaia al buio dopo nella regione di Kiev

ROMA, 13 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato questa mattina sui suoi canali social che quasi 300 droni russi hanno effettuato attacchi in tutta l'Ucraina ieri sera e che sono centinaia di migliaia gli ucraini adesso senza elettricità come conseguenza dell'attacco notturno. "Quasi 300 droni d'attacco, la maggior parte dei quali 'shahed', insieme a 18 missili balistici e 7 missili da crociera, sono stati lanciati dai russi contro l'Ucraina ieri sera. Ancora una volta, l'obiettivo principale dell'attacco sono stati i nostri impianti di produzione energetica e le sottostazioni. Purtroppo, si è verificata un'ampia distruzione di infrastrutture residenziali e civili. Le regioni di Dnipro, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Kiev, Odessa, Sumy, Kharkiv e Donetsk sono state attaccate", scrive Zelensky su X. "Senza alcuno scopo militare, - continua il presidente ucraino - la Russia ha lanciato missili contro un terminal postale a Korotych, nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. La situazione nella regione di Kiev non è facile: diverse centinaia di migliaia di famiglie sono attualmente senza elettricità. Tutti i servizi di emergenza sono sul campo". L'Ucraina ha lanciato nella notte attacchi missilistici contro uno stabilimento di produzione di droni a Taganrog, nella regione russa di Rostov. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, sono stati colpiti anche altri obiettivi nei territori temporaneamente occupati. Lo riporta Rbc Ukraine. Secondo l'esercito, nell'ambito degli sforzi per ridurre le capacità offensive dell'aggressore russo, le unità ucraine hanno utilizzato missili di produzione nazionale per colpire l'azienda Atlant Aero nella città di Taganrog, nella regione di Rostov. Atlant Aero è coinvolta nell'intero ciclo di progettazione, produzione e collaudo dei droni da ricognizione e attacco Molniya, nonché dei componenti per i droni Orion.