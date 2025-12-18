Zelensky, 'capisco il Belgio ma noi corriamo rischi più grandi'

BRUXELLES, 18 DIC - "Ho avuto un incontro col premier del Belgio, ci capiamo, abbiamo avuto una buona conversazione ma noi affrontiamo rischi più grandi: dobbiamo risolvere la questione oggi o nei prossimi giorni in modo che l'Ucraina non sia lasciata senza soldi". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles.