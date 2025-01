Zelensky, bene che Conferenza sulla ricostruzione sia in Italia

ROMA, 10 GEN - "Sono molto contento che la vostra posizione sia sempre stata di forte sostegno all'Ucraina, a sostegno del nostro popolo e dei nostri figli. La ringrazio molto. Ho avuto un incontro ieri con la premier Giorgia Meloni. Siamo grati per il sostegno del governo italiano e per questi pacchetti di sostegno all'Ucraina, sia in termini di sostegno al nostro esercito, alla nostra capacità di resistenza, sia in termini di sostegno umanitario al nostro popolo. Sono molto lieto che quest'anno avremo un evento così importante sulla ricostruzione dell'Ucraina, questo riguarda il futuro. Si tratta in ogni caso di vita. Sono molto contento che questa conferenza si tenga in Italia". Lo ha detto Volodymyr Zelensky nell'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. Il riferimento di Zelensky è alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, in programma a Roma il 10 e 11 luglio prossimi.