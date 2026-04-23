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Italia e Estero

Zelensky atteso in presenza al vertice Ue informale di Cipro

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NICOSIA, 23 APR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al contrario di quanto previsto nelle settimane scorse, parteciperà in presenza al vertice Ue informale a Cipro. La notizia, confermata da fonti Ue, è stata anticipata dai media locali. Zelensky è quindi atteso già questa sera alla cena dei 27 che si terrà ad Agia Napa, località balneare non lontano da Larnaca. Nel pomeriggio, inoltre, è atteso il via libero definitivo, attraverso la procedura scritta, al prestito Ue da 90 miliardi per Kiev.

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