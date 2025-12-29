Giornale di Brescia
Zelensky, 'attacco a Novgorod una bugia, Mosca mina la pace'

AA

ROMA, 29 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto, definendole "altre bugie", le notizie secondo cui droni ucraini avrebbero tentato di attaccare una residenza di Putin a Novgorod la notte scorsa. "La Russia ci riprova, usando dichiarazioni pericolose per minare tutti i risultati degli sforzi diplomatici condivisi con la squadra del Presidente Trump. Continuiamo a lavorare insieme per avvicinare la pace", ha scritto su X sottolineando che "l'Ucraina non adotta misure che possano minare la diplomazia. Questa presunta storia dell'attacco è una completa invenzione per giustificare ulteriori attacchi contro l'Ucraina, inclusa Kiev".

Argomenti
ROMA

