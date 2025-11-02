Zelensky, arrivati i Patriot dalla Germania, grazie Merz
epa11404640 President of Ukraine Volodymyr Zelensky (CL) and German Defense Minister Boris Pistorius (CR) stand together with German and Ukrainian soldiers in front of 'Patriot' anti-aircraft missile systems during their visit to a military training area in Germany, 11 June 2024. Ukrainina President visits Germany to take part in The Ukraine Recovery Conference 2024 that takes place in Berlin from 11 to 12 June 2024, under the slogan 'United in defense. United in recovery. Stronger together.' EPA/JENS BUETTNER / POOL
ROMA, 02 NOV - "Abbiamo rafforzato la componente di Patriot della nostra difesa aerea ucraina. Ringrazio la Germania e personalmente il cancelliere tedesco Friedrich Merz per questo passo comune per proteggere la vita umana dal terrore russo". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Abbiamo preparato questo rafforzamento della difesa aerea da un po' di tempo, e ora gli accordi presi sono stati attuati", aggiunge spiegando che continuano i negoziati "su ulteriori passi comuni per rafforzare la difesa aerea" sia a livello governativo che direttamente con i produttori. "Ci saranno - conclude - ulteriori risultati".
