Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky annuncia, 'cambio il ministro della Difesa'

AA

ROMA, 02 GEN - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato la sua intenzione di sostituire il ministro della Difesa, Denys Shmyhal, offrendo l'incarico a Mykhailo Fedorov, l'attuale ministro per la Trasformazione digitale, che ha 34 anni. Nel suo discorso quotidiano trasmesso sui social media, il leader ucraino non ha spiegato la sua decisione, ma ha detto che "Mykhailo è molto coinvolto nelle questioni relative ai droni e sta lavorando in modo molto efficace alla digitalizzazione dei servizi e dei processi pubblici".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario