Zelensky, 'abbiamo ricevuto dagli Usa una bozza sulle garanzie di sicurezza'

ROMA, 11 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev ha ricevuto dagli Stati Uniti una bozza sulle garanzie di sicurezza e la esaminerà, aggiungendovi le proprie proposte: lo scrive Ukrinform. Nel corso di una conferenza stampa Zelensky ha dichiarato che Kiev ha ricevuto la bozza e che intende lavorarvi per poi condividere e trasmettere il documento aggiornato alla parte americana "entro pochi giorni". Zelensky ha inoltre dichiarato che il documento in fase di elaborazione verrà poi sottoposto all'attenzione del Congresso degli Stati Uniti e ha ribadito che l'Ucraina chiede garanzie di sicurezza "efficaci", riporta sempre Ukrinform.

