Zelensky a Kupyansk, 'importante ora ottenere risultati al fronte'

ROMA, 12 DIC - "Oggi sono stato a Kupyansk, i nostri soldati qui stanno ottenendo risultati per l'Ucraina. Molti russi hanno parlato di Kupyansk. Sono stato lì, ho salutato i ragazzi. Grazie a ogni unità, a tutti coloro che stanno combattendo qui, a tutti coloro che stanno distruggendo l'occupante". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. "Oggi è estremamente importante ottenere risultati sul fronte, in modo che l'Ucraina possa ottenere risultati nella diplomazia. È così che funziona: tutte le nostre forti posizioni all'interno del Paese sono posizioni forti nella discussione sulla fine della guerra", ha spiegato il leader.