Zelensky, '90 droni d'attacco russi contro l'Ucraina'

ROMA, 13 NOV - "Questa mattina c'è stato un altro attacco combinato da parte della Russia contro le nostre città, e c'è stata una risposta efficace da parte della nostra difesa aerea. I missili russi, compresi quelli balistici, i missili da crociera che hanno attaccato Kiev e i droni sono stati abbattuti. In totale, circa 90 droni d'attacco hanno attaccato l'Ucraina": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Da parte sua, l'amministrazione militare di Kiev ha reso noto che le forze russe hanno lanciato questa mattina sulla capitale ucraina un attacco combinato con missili e droni per la prima volta in 73 giorni. Sono stati utilizzati missili da crociera lanciati dall'aria, missili balistici (KN-23, KN-24 e Iskander-M) e droni (Shahed, Geran, Gerbera e Parodya). L'allarme aereo è scattato alle 7:30 locali (le 6:30 in Italia), quando sono stati rilevati droni provenienti da est. Alla stessa ora, i missili da crociera si stavano già avvicinando alla regione. L'attacco è durato più di 2 ore e al momento non ci sono informazioni su vittime o danni. L'attacco russo su Kiev "non è stato finora massiccio", ha commentato il capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, Andriy Kovalenko, "Tuttavia, lasciatemi ricordare che tutto è pronto per un massiccio attacco, i russi hanno accumulato missili da crociera e continuano a farlo per l'inverno - ha avvertito -. E l'uso dell'aviazione strategica lo conferma. Tutti i piani del nemico sono conosciuti e compresi, l'Ucraina risponderà".