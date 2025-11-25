Zelensky, 22 missili russi, droni anche in Moldavia e Romania

ROMA, 25 NOV - Le forze russe hanno lanciato "22 missili di vario tipo e oltre 460 droni contro l'Ucraina durante la notte" causando morti e feriti. "Alcuni droni sono volati verso Moldavia e Romania". Così il presidente ucraino Voldodymyr Zelensky condanna su Telegram i massicci raid notturni russi. "Gli obiettivi principali erano l'energia e tutto ciò che garantisce una vita normale", ha affermato citando i droni in Moldavia e Romania e sottolineando: "Ecco perché tutti i partner devono ricordare che ogni giorno bisogna salvare vite umane. Armi e difesa aerea sono essenziali. Non ci deve essere alcuna interruzione negli aiuti".