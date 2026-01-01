Zelensky, '200 droni nella notte, Mosca porta la guerra nel nuovo anno'

(ANSA-AFP) - KIEV, 01 GEN - La Russia sta portando avanti la guerra, che dura da quasi quattro anni, "nel nuovo anno" con oltre 200 droni lanciati contro l'Ucraina, principalmente contro le infrastrutture energetiche. Lo sottolinea sui social il leader ucraino Volodymyr Zelensky: "La Russia porta deliberatamente la guerra nel nuovo anno, lanciando oltre duecento droni d'attacco contro l'Ucraina durante la notte", ha dichiarato, aggiungendo che "gli obiettivi erano le nostre infrastrutture energetiche". (ANSA-AFP).