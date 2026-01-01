Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky, '200 droni nella notte, Mosca porta la guerra nel nuovo anno'

AA

(ANSA-AFP) - KIEV, 01 GEN - La Russia sta portando avanti la guerra, che dura da quasi quattro anni, "nel nuovo anno" con oltre 200 droni lanciati contro l'Ucraina, principalmente contro le infrastrutture energetiche. Lo sottolinea sui social il leader ucraino Volodymyr Zelensky: "La Russia porta deliberatamente la guerra nel nuovo anno, lanciando oltre duecento droni d'attacco contro l'Ucraina durante la notte", ha dichiarato, aggiungendo che "gli obiettivi erano le nostre infrastrutture energetiche". (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario