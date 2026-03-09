Giornale di Brescia
Zelensky, '11 Paesi ci hanno chiesto aiuto contro i droni iraniani'

ROMA, 09 MAR - "Undici paesi vicini dell'Iran, europei e americani" hanno chiesto aiuto all'Ucraina contro i droni iraniani. Lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha presieduto il consiglio di sicurezza nazionale. "Il Consiglio di Sicurezza Nazionale dell'Ucraina, insieme allo Stato Maggiore e alle Forze di Difesa, determinerà a quali altre richieste del nostro Paese possiamo rispondere positivamente, in modo da non ridurre le nostre capacità di autodifesa", spiega il leader ucraino.

