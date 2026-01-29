Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zar dei confini promette di riportare 'legge e ordine' a Minneapolis

AA

WASHINGTON, 29 GEN - Lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump in Minnesota dopo la rimozione del comandante at large della Border Patrol Greg Bovino, ha promesso in una conferenza stampa di "ristabilire la legge e l'ordine" a Minneapolis. "La sicurezza della comunità è fondamentale", ha detto, sostenendo che i milioni di illegali entrati sotto l'amministrazione Biden rappresentando una minaccia alla sicurezza nazionale. Tom Homan ha detto inoltre che Trump ha riconosciuto la necessità di "miglioramenti" nelle operazioni relative all'immigrazione. "Se non vi piace quello che facciamo, protestate non in questo edificio ma al Congresso per cambiare le leggi". La cooperazione tra autorità federali e locali consentirebbe la riduzione degli agenti dell'Ice, ha detto ancora Homan, assicurando che gli agenti federali condurranno "operazioni mirate" contro persone che hanno storie criminali o di immigrazione illegale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario