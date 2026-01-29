Zar dei confini promette di riportare 'legge e ordine' a Minneapolis

WASHINGTON, 29 GEN - Lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump in Minnesota dopo la rimozione del comandante at large della Border Patrol Greg Bovino, ha promesso in una conferenza stampa di "ristabilire la legge e l'ordine" a Minneapolis. "La sicurezza della comunità è fondamentale", ha detto, sostenendo che i milioni di illegali entrati sotto l'amministrazione Biden rappresentando una minaccia alla sicurezza nazionale. Tom Homan ha detto inoltre che Trump ha riconosciuto la necessità di "miglioramenti" nelle operazioni relative all'immigrazione. "Se non vi piace quello che facciamo, protestate non in questo edificio ma al Congresso per cambiare le leggi". La cooperazione tra autorità federali e locali consentirebbe la riduzione degli agenti dell'Ice, ha detto ancora Homan, assicurando che gli agenti federali condurranno "operazioni mirate" contro persone che hanno storie criminali o di immigrazione illegale.