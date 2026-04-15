Zanzare nelle sale operatorie, disinfestazione all'ospedale di Monza

MILANO, 15 APR - Zanzare nelle sale operatorie dei blocchi B C D E dell'Irccs San Gerardo di Monza: giovedì gli operatori hanno segnalato il problema alla direzione e all'ufficio tecnico, motivo per cui nel fine settimana è stata realizzata la disinfestazione. Da venerdì sono stati bloccati gli interventi programmati e le urgenze sono state trasferite nelle sale operatorie del blocco F appositamente attrezzate con l'esclusione di quelle di Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare e Traumi Maggiori, che per specifiche esigenze di tecnologia e strumentario non potevano essere trattate nel blocco F. Nel frattempo è stato avvisato Areu che venerdì e sabato ha inviato i pazienti urgenti in altri pronto soccorso. Nessun problema invece per l'attività oculistica che viene eseguita nel blocco A dove non si sono riscontrati problemi. Si è determinato che la presenza delle zanzare poteva essere stata causata dai ristagni d'acqua nei cavedi dopo le ultime piogge e quindi venerdì e sabato, hanno spiegato dall'ospedale, "si è provveduto subito ad effettuare una completa disinfestazione e sanificazione degli ambienti e porre in atto azioni di contenimento con specifici interventi per evitare il possibile ripetersi della problematica". Dalle 9 di domenica sono state riaperte le accettazioni ed è stata riorganizzata l'attività in urgenza così come quella programmata. Quindi si è verificata, hanno sottolineato dal San Gerardo, una riduzione "molto contenuta" dell'attività chirurgica, ovvero "qualche decina di procedure, riprogrammate e recuperate nei giorni successivi".