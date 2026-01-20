Giornale di Brescia
'Zanone e il liberalismo italiano', convegno a 10 anni dalla morte

ROMA, 20 GEN - Si svolgerà giovedì 22 gennaio alle 15, nella Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca Giovanni Spadolini del Senato, il convegno 'Valerio Zanone e il liberalismo italiano', promosso dal Comitato per i 150 anni di Luigi Einaudi e dalla Luiss per ricordare l'ex segretario del Partito liberale italiano a 10 anni dalla morte. Del contributo di Zanone alla storia del liberalismo italiano e del suo impegno politico di 50 anni, tra la Prima e la Seconda Repubblica, parleranno docenti, studiosi e amici come Pierluigi Barrotta, Angelo Petroni, Franco Chiarenza, Gerardo Nicolosi, Saro Freni e Andrea Spiri. Interverranno per un saluto l'ex presidente del Senato Marcello Pera, Giuseppe Vegas, Giuseppe Facchetti, Pier Luigi Dastoli e Alberto Sinigaglia. Il convegno - che nasce da un'idea di Enrico Morbelli, giornalista e presidente della Scuola di Liberalismo, scomparso ad agosto - è curato da Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea della Luiss, che introdurrà i lavori. Torinese, laureato in filosofia, allievo di Luigi Pareyson, Zanone è stato consigliere regionale del Piemonte dal 1970 al 1976, segretario del Pli per 10 anni a cavallo degli anni Settanta e Ottanta (1976-1985), poi ministro per l'Ecologia nel primo governo Craxi, dell'Industria nel Craxi II e della Difesa con i governi Goria e De Mita nel 1988 e 1989. Nel 1990 è stato eletto sindaco di Torino. Parlamentare per due decenni, è stato deputato del Pli dal 1976 al 1990 e dal 1992 al 1994, senatore nel gruppo dell'Ulivo-Pd eletto con la Margherita nella XV legislatura tra il 2006 e il 2008. Presidente della Fondazione Luigi Einaudi di Roma, fondata nel 1962 da Giovanni Malagodi, dal 1990 al 2007.

