Zangrillo, quasi raggiunto target semplificazione di 600 provvedimenti

TORINO, 16 MAR - "Tanto per essere tranquilli vi dico che l'obiettivo del giugno 2026 lo raggiungeremo sicuramente, siamo a buon punto: più di 500 procedure amministrative sono state portate al Consiglio dei ministri, sono state approvate, le abbiamo portate alla Commissione europea, la Commissione europea le ha approvate. Si tratta di semplificazione che riguardano sia il sistema impresa sia i cittadini". Così a Torino il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sull'obiettivo che aveva ricevuto di "semplificare più di 600 provvedimenti amministrativi entro il giugno 2026", termine previsto dal Pnrr.