Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zangrillo, quasi raggiunto target semplificazione di 600 provvedimenti

AA

TORINO, 16 MAR - "Tanto per essere tranquilli vi dico che l'obiettivo del giugno 2026 lo raggiungeremo sicuramente, siamo a buon punto: più di 500 procedure amministrative sono state portate al Consiglio dei ministri, sono state approvate, le abbiamo portate alla Commissione europea, la Commissione europea le ha approvate. Si tratta di semplificazione che riguardano sia il sistema impresa sia i cittadini". Così a Torino il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sull'obiettivo che aveva ricevuto di "semplificare più di 600 provvedimenti amministrativi entro il giugno 2026", termine previsto dal Pnrr.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario