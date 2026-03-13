Zangrillo, le espressioni di Gratteri fanno un po' spaventare

TORINO, 13 MAR - "Gratteri sta utilizzando delle espressioni che fanno un po' spaventare, perché io non penso che la magistratura sia quella che oggi racconta Gratteri". Così all'ANSA il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, segretario regionale di Forza Italia Piemonte, a margine di un punto stampa alla stazione di Torino Porta Nuova prima di partire in treno per Milano in occasione di 'Una freccia per il sì', iniziativa lanciata dagli azzurri a livello nazionale per sostenere il sì al referendum sulla giustizia. Riguardo alle frasi sulla magistratura pronunciate della capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Zangrillo ha commentato: "La dichiarazione della Bartolozzi è una dichiarazione che le è uscita male, che evidentemente non rende giustizia del valore di Giusi, io conosco Giusi Bartolozzi, è stata mia collega nella precedente legislatura, è magistrato, è un magistrato molto bravo, molto valido, è un capo di Gabinetto che sta facendo con onore il suo mestiere. Quindi è chiaro che le è uscita un'espressione che evidentemente non andava utilizzata. Così come Gratteri sta utilizzando delle espressioni che fanno un po' spaventare, perché io non penso che la magistratura sia quella che oggi racconta Gratteri". Sia riguardo alle frasi di Gratteri sia a quelle di Bartolozzi "devo dire - ha dichiarato Zangrillo - che sono delle espressioni che effettivamente non aiutano i cittadini a capire la questione" del referendum.