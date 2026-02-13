Zangrillo, 'il problema è l'idoneità di Gratteri a ricoprire il ruolo'

TORINO, 13 FEB - "È successa una cosa abbastanza scioccante: il magistrato Gratteri sostanzialmente ha dichiarato che le persone che non la pensano come lui sono moralmente inferiori. Io credo che qui non ci sia un tema di referendum sì o no, ma ci sia un problema di idoneità di un magistrato a ricoprire quel ruolo". Lo ha affermato il ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Torino, sulle dichiarazione Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia. "Credo che un magistrato debba avere come primo requisito quello dell'equilibrio, quindi sono molto preoccupato che ci siano persone che arrivano a certe dichiarazioni - ha aggiunto -. In ogni caso io voto sì e devo essere molto grato a Gratteri perché ci ha regalato a gratis il più bello spot per il sì ", conclude Zangrillo.