Zaia, vicenda Vannacci non mette in discussione segreteria di Salvini

VENEZIA, 04 FEB - Per Luca Zaia l'uscita di Vannacci dalla Lega non mette in discussione la segreteria Salvini. Il presidente del Consiglio Regionale Veneto lo ha spiegato a 24 Mattino su Radio 24: "Stiamo parlando - ha detto Zaia - di una persona che ha avuto una grande opportunità, è stato un investimento sbagliato, si gira pagina e si va avanti". Riguardo all'ipotesi di Zaia possibile segretario del Carroccio, l'esponeste leghista lo esclude "non è assolutamente all'ordine del giorno; abbiamo un segretario eletto meno di un anno fa. Noi oggi - ha osservato - dobbiamo essere concentrati su quello che è il nostro futuro, ci sono degli impegni con i cittadini che sono dei pilastri del Governo e dei pilastri del nostro programma che sono la riforma della giustizia, il premierato, ma ricordo anche quello dell'Autonomia che un pilastro nel quale noi crediamo perché l'autonomia è far uscire questo Paese da un cono d'ombra rappresentato da un centralismo che ha creato le due Italia". Ritornando alla vicenda di Vannacci, Zaia ha ricordato che "nella Lega ho visto periodi migliori e ne ho vissuti di peggiori e questo accade in tutti i partiti. Pensare ad una fuga dalla Lega decisamente no, non me l'immagino proprio. Probabilmente ci potrà essere qualche caso isolato - ha concluso - ma questo non cambierà la storia della Lega visto è considerato che abbiamo le idee ben chiare e sappiamo dove vogliamo andare".