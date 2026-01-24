Zaia, sui temi civili il centrodestra butti il cuore oltre l'ostacolo
AA
RIVISONDOLI (L'AQUILA), 24 GEN - "Sui temi dei diritti civili ed eutanasia io credo che non sono di dominio di qualcun altro, dobbiamo avere il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo". L'ha detto l'ex governatore del Veneto e storico esponente leghista, Luca Zaia, in videocollegamento alla manifestazione organizzata dal suo partito a Rivinsondoli.
