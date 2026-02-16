Zagrebelsky, Mattarella siciliano con stile in cui sabaudi si riconoscono

TORINO, 16 FEB - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "è siciliano, e ha uno stile in cui noi sabaudi ci riconosciamo facilmente: sobrio, senza retorica, schiena dritta, come avrebbe detto Gobetti. Gli ho detto che Torino era molto grata della sua presenza e onorata del fatto che abbia voluto venire in questa occasione gobettiana. Poi gli ho chiesto se ci rivedremo presto e lui mi ha risposto 'certamente!'". Così il giurista Gustavo Zagrebelsky al termine dell'evento al Teatro Carignano di Torino per il centenario della morte di Piero Gobetti, al quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Qual è l'insegnamento di Gobetti che ancora oggi va tenuto presente? "Tanto studio - ha risposto Zagrebelsky, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario - rigore, impegno, nessuna paura e soprattutto - sto per usare una parola che non esiste, ma la capite - nessun voltagabbanismo, ecco". E rispetto all'attualità? "Miseria, miseria".