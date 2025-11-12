Giornale di Brescia
YouTuber anti-borseggiatori aggredito in metro a Roma

ROMA, 12 NOV - Aggredito da cinque persone alla fermata metro Ottaviano, in zona San Pietro a Roma, che si sono poi allontanate. E' quanto accaduto al popolare youtuber Cicalone, autore di video in cui denuncia la presenza di borseggiatori all'interno delle metro. L'uomo è stato soccorso dal 118 assieme a personale della vigilanza. Sulla vicenda indaga la polizia.

