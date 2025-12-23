Giornale di Brescia
Yemen, accordo tra governo e Houthi per rilascio 3mila prigionieri

MUSCAT, 23 DIC - I ribelli Houthi e il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale hanno concordato uno scambio di prigionieri che coinvolge quasi 3.000 persone. Lo hanno annunciato le due parti. Majed Fadhail, membro della delegazione governativa, ha dichiarato di aver concordato con gli Houthi un nuovo scambio che prevede il rilascio di "migliaia" di prigionieri di guerra. Abdulqader al-Mortada, funzionario della delegazione Houthi, ha confermato su X: "Abbiamo firmato un accordo di scambio di prigionieri su larga scala che coinvolge 1.700 dei nostri prigionieri in cambio di 1.200 dei loro, tra cui sette sauditi e 23 sudanesi".

