Xi, raggiunte importanti intese con Trump

PECHINO, 15 MAG - "Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, riferendosi alla visita del presidente Usa Donald Trump. Lo riferisce Xinhua. Per Xi la visita è stata storica e di grande importanza e ha affermato che è stata definita una nuova visione per la costruzione di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Accordo anche su rafforzare comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.