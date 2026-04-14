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Xi presenta un piano in 4 punti per la pace al principe emiratino Bin Zayed

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PECHINO, 14 APR - Il presidente cinese Xi Jinping ha presentato una proposta in quattro punti volta a promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente a Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, durante un incontro avvenuto a Pechino. Lo riporta Xinhua. La proposta prevede il rispetto del principio della coesistenza pacifica, il rispetto del principio della sovranità nazionale, il rispetto del principio dello Stato di diritto internazionale e il rispetto del coordinamento tra sviluppo e sicurezza. Secondo quanto riportato dai media statali cinesi, per Xi "la sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale dei Paesi del Golfo in Medio Oriente dovrebbero essere sinceramente rispettate".

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