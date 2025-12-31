Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Xi, 'la riunificazione della nostra madrepatria è inarrestabile'

AA

PECHINO, 31 DIC - Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato oggi che "la riunificazione... è inarrestabile", rivolgendosi alla nazione poco dopo l'annuncio da parte dell'esercito di Pechino della fine delle esercitazioni con armi da fuoco a Taiwan. "La riunificazione della nostra madrepatria, una tendenza dei nostri tempi, è inarrestabile", ha detto Xi nel suo messaggio di Capodanno 2026, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PECHINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario