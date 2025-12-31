Xi, 'la riunificazione della nostra madrepatria è inarrestabile'

PECHINO, 31 DIC - Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato oggi che "la riunificazione... è inarrestabile", rivolgendosi alla nazione poco dopo l'annuncio da parte dell'esercito di Pechino della fine delle esercitazioni con armi da fuoco a Taiwan. "La riunificazione della nostra madrepatria, una tendenza dei nostri tempi, è inarrestabile", ha detto Xi nel suo messaggio di Capodanno 2026, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua.