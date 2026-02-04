Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Xi Jinping parlerà oggi via video con Putin

AA

(ANSA-AFP) - PECHINO, 04 FEB - Xi Jinping avrà una conversazione via video oggi con Vladimir Putin. Lo riportano i media di stato cinesi. "Nel pomeriggio del 4 febbraio, il presidente Xi Jinping terrà una videoconferenza con il presidente russo Vladimir Putin presso la Grande Sala del Popolo a Pechino", ha riferito l'emittente statale CCTV. La chiamata arriva pochi giorni dopo che i massimi diplomatici di entrambi i paesi hanno concordato che quest'anno le relazioni bilaterali potrebbero "aprire nuovi orizzonti", mentre Pechino e Mosca cercano di intensificare la cooperazione economica. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario