Xi Jinping parlerà oggi via video con Putin

(ANSA-AFP) - PECHINO, 04 FEB - Xi Jinping avrà una conversazione via video oggi con Vladimir Putin. Lo riportano i media di stato cinesi. "Nel pomeriggio del 4 febbraio, il presidente Xi Jinping terrà una videoconferenza con il presidente russo Vladimir Putin presso la Grande Sala del Popolo a Pechino", ha riferito l'emittente statale CCTV. La chiamata arriva pochi giorni dopo che i massimi diplomatici di entrambi i paesi hanno concordato che quest'anno le relazioni bilaterali potrebbero "aprire nuovi orizzonti", mentre Pechino e Mosca cercano di intensificare la cooperazione economica. (ANSA-AFP).