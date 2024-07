Xi Jinping è in Kazakistan per vertice Sco e visita di stato

PECHINO, 02 LUG - Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato ad Astana in vista della partecipazione al 24mo vertice del Consiglio dei capi di Stato dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e per la visita di stato in Kazakistan, alla quale ne seguirà un'altra in Tagikistan, su invito del presidente Kassym-Jomart Tokayev. A margine del vertice, fa sapere Pechino, il leader cinese vedrà anche il presidente russo, Vladimir Putin. e Lo riferiscono i media statali di Pechino. Xi sarà impegnato fino al 6 luglio, oltre che in Kazakistan, anche in Tagikistan, su invito, del presidente Emomali Rahmon. La Cina è pronta a pianificare "la via da seguire per una più stretta cooperazione" con il Kazakistan" e a "tracciare un nuovo progetto per un'ulteriore crescita delle relazioni bilaterali", ha affermato Xi in un articolo firmato e pubblicato dal quotidiano Kazakhstanskaya Pravda e dalla Kazinform International News Agency L'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai conta nove Paesi che spaziano su una vasta area del pianeta da che va da Mosca a Pechino, vale circa il 40% della popolazione mondiale e oltre il 25% in termini di Pil. I membri permanenti sono il Kazakistan, che ha la presidenza di turno, l'India, la Cina, il Kirghizistan, il Pakistan, la Russia, il Tagikistan, l'Uzbekistan e l'Iran. Quest'anno si prevede che la Bielorussia debba aderire dopo che al vertice Sco 2023, ospitato virtualmente dall'India, è stato deciso ne avrebbe fatto parte a pieno titolo. Lunedì la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha riferito che Pechino ritiene che il vertice Sco "aiuterà a creare più consenso tra tutte le parti e darà un contributo alla promozione della sicurezza, della stabilità e dello sviluppo dei Paesi membri" verso e "la pace duratura e la prosperità comune nel mondo". Pechino ha intensificato la diplomazia in Asia centrale, un collegamento vitale nel progetto di sviluppo delle infrastrutture della Belt and Road Initiative, la Nuova Via della Seta lanciata da Xi nel 2013. Dopo l'incontro di Astana, la Cina assumerà la presidenza di turno Sco per il periodo 2024-2025.