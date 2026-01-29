Xi incontra il premier britannico Starmer

PECHINO, 29 GEN - Il presidente Xi Jinping ha accolto il primo ministro britannico Keir Starmer, in visita ufficiale in Cina, presso la Grande Sala del popolo di Pechino. Lo riferiscono i media statali, dando conto della tradizionale cerimonia di benvenuto con il picchetto d'onore in vista, che precede il bilaterale che sarà seguito da un pranzo. Starmer è il primo inquilino di Downing Street a visitare dal 2018 la Repubblica popolare allo scopo di riavviare le relazioni tra Londra e Pechino dopo anni di rapporti tesi. Nel pomeriggio, invece, Starmer vedrà il suo omologo Li Qiang.