Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Xi ha avuto un colloquio telefonico con Trump

AA

PECHINO, 04 FEB - Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo americano Donald Trump. Lo riporta l'agenzia statale Xinhua. Il colloquio telefonico Xi-Trump, su cui la Xinhua non ha ancora fornito dettagli, precede l'incontro dei due leader atteso per aprile in Cina ed è maturato a pochi mesi dal loro bilaterale del 30 ottobre avuto alla Gimhae Air Base di Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Apec. La chiamata, per altro verso, è avvenuta subito dopo la videochiamata tra Xi e il leader russo Vladimir Putin, in cui i due Paesi, quali "grandi potenze", hanno elogiato i loro legami "stabilizzanti" di fronte a un mondo instabile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PECHINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario