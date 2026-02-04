Xi ha avuto un colloquio telefonico con Trump

PECHINO, 04 FEB - Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo americano Donald Trump. Lo riporta l'agenzia statale Xinhua. Il colloquio telefonico Xi-Trump, su cui la Xinhua non ha ancora fornito dettagli, precede l'incontro dei due leader atteso per aprile in Cina ed è maturato a pochi mesi dal loro bilaterale del 30 ottobre avuto alla Gimhae Air Base di Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Apec. La chiamata, per altro verso, è avvenuta subito dopo la videochiamata tra Xi e il leader russo Vladimir Putin, in cui i due Paesi, quali "grandi potenze", hanno elogiato i loro legami "stabilizzanti" di fronte a un mondo instabile.