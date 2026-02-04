Xi, con la Russia determinati a difendere la giustizia internazionale

ROMA, 04 FEB - "La Cina e la Russia dimostrano determinazione nella difesa della giustizia internazionale". Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nella videochiamata con Vladimir Putin. Lo riporta Tass. Le relazioni tra Cina e Russia, afferma Xi, "entrano in una nuova fase di sviluppo" e i due paesi "devono approfondire costantemente la loro interazione strategica".