Xi, 'Cina e Canada creino un nuovo partenariato strategico'

PECHINO, 16 GEN - Cina e Canada "dovrebbero aderire ad un atteggiamento responsabile verso la storia, le persone e il mondo, promuovere la creazione di un nuovo partenariato strategico" basato "su un percorso di sviluppo sano, stabile e sostenibile" di vantaggio reciproco. Lo ha detto il presidente Xi Jinping al premier canadese Mark Carney, incontrato nella Grande sala del popolo. Cina e Canada stanno forgiando "una nuova partnership strategica" sfruttando i punti di forza di entrambi ed "è importante la avviino in una fase di divisione", ha replicato Carney, citando aree con "vantaggi storici" come agricoltura, agroalimentare, energia e finanza. Xi ha espresso quattro opinioni sulle relazioni Cina-Canada: la necessità di "essere partner che si rispettano a vicenda" anche su sovranità e integrità territoriale reciproche, mantenere i legami per "lo sviluppo comune", avere una "fiducia reciproca" e instaurare una partnership nella "cooperazione reciproca". Un mondo diviso, ha aggiunto il leader cinese nel resoconto del network statale Cctv, "non può far fronte alle sfide comuni che l'umanità deve affrontare. La via d'uscita sta nel mantenere e praticare un vero multilateralismo e nel promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso". La Cina "è disposta a rafforzare comunicazione e coordinamento con il Canada nell'ambito dell'Onu, del G20, dell'Apec e di altre strutture per rispondere d'intesa alle sfide globali", ha concluso Xi. Il Canada, ha detto Carney nella lettura cinese dell'incontro, "riafferma il suo impegno verso la politica della 'Unica Cina' e si impegna ad incontrare la Cina a metà strada, rispettandosi a vicenda e lavorando insieme per espandere e rafforzare la cooperazione su economia e commercio, energia, agricoltura, finanza, istruzione e cambiamento climatico". Inoltre, il premier ha affermato che "l'iniziativa di governance globale" di Xi "è di grande importanza", in merito al piano mandarino per superare l'ordine mondiale a guida Usa maturato dopo la Seconda guerra mondiale. Carney, primo leader canadese a visitare la Cina dal 2017, è impegnato in una missione di quattro giorni allo scopo di ricostruire i legami con il secondo partner commerciale di Ottawa alle spalle degli Stati Uniti, dopo mesi di sforzi diplomatici per risolvere le tensioni accumulatesi nel tempo. Il Canada vuole rafforzare i legami con Pechino dopo che il presidente americano Donald Trump ha imposto dazi su alcuni suoi prodotti e suggerito che il suo storico alleato potrebbe diventare il 51/mo Stato a stelle e strisce. La Cina, colpita in modo simile dal tycoon dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, punta a cogliere l'occasione di cooperazione con una nazione del G7, tradizionale sfera di influenza statunitense.