Xi a Trump, 'possiamo risolvere le questioni col rispetto reciproco'

PECHINO, 05 FEB - Cina e Usa possono risolvere le loro questioni bilaterali "con il rispetto reciproco". E' quanto ha detto il presidente Xi Jinping nel colloquio telefonico avuto con il suo omologo americano Donald Trump. Xi, nel resoconto del network statale Cctv, ha osservato che "affrontando le questioni una a una e costruendo costantemente la fiducia reciproca, possiamo tracciare la strada giusta per la convivenza tra i due Paesi". A tale scopo, "facciamo del 2026 un anno in cui Cina e Stati Uniti, come due grandi Paesi, possano muoversi verso il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e una cooperazione vantaggiosa per entrambi".

PECHINO

