Xi a Putin, Cina e Russia mantengono livello alto di relazioni grazie a fedeltà

PECHINO, 20 MAG - "È grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, citato dalla Tass, durante il discorso di apertura del dialogo bilaterale tra Russia e Cina a Pechino. Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Xi a recarsi in Russia il prossimo anno. "Naturalmente, caro amico, la invitiamo a recarsi in visita nella Federazione Russa", ha affermato il leader russo durante l'incontro con il presidente della Repubblica popolare cinese, citato dalla Tass.