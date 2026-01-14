Giornale di Brescia
Italia e Estero

X annuncia misure per impedire a Grok di 'spogliare' persone reali

WASHINGTON, 14 GEN - Il social network X di Elon Musk ha annunciato di aver implementato misure per "impedire" al suo strumento di intelligenza artificiale Grok di "spogliare" persone reali, anche per gli abbonati a pagamento, in risposta a un'ondata di indignazione mondiale e alla pressione delle autorità di diversi Paesi. "Abbiamo messo in atto misure tecnologiche per impedire al profilo Grok di consentire la modifica di immagini di persone reali con abiti rivelatori, come i bikini", indica il social network in un messaggio pubblicato sulla piattaforma. "Questa restrizione si applica a tutti gli utenti, compresi gli abbonati a pagamento", si legge ancora nel messaggio.

WASHINGTON
WASHINGTON

