Wsj, 'Usa ritireranno tutte le loro forze dalla Siria entro due mesi'

WASHINGTON, 18 FEB - "Gli Stati Uniti stanno ritirando tutti i loro circa 1.000 soldati dalla Siria": lo sostengono tre funzionari americani interpellati dal Wall Street Journal. "Le forze armate Usa hanno già completato il ritiro dalla guarnigione di Al Tanf, un avamposto strategico ai confini tra Siria, Giordania e Iraq, e dalla base di Al-Shaddadi nel nord-est della Siria all'inizio di questo mese", hanno aggiunto le fonti, secondo cui "le truppe si ritireranno dalle restanti posizioni nei prossimi due mesi". Secondo i funzionari americani, il ritiro non sarebbe collegato al dispiegamento di forze navali e aeree in Medio Oriente per potenziali attacchi contro l'Iran.