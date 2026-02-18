Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Wsj, 'Usa ritireranno tutte le loro forze dalla Siria entro due mesi'

AA

WASHINGTON, 18 FEB - "Gli Stati Uniti stanno ritirando tutti i loro circa 1.000 soldati dalla Siria": lo sostengono tre funzionari americani interpellati dal Wall Street Journal. "Le forze armate Usa hanno già completato il ritiro dalla guarnigione di Al Tanf, un avamposto strategico ai confini tra Siria, Giordania e Iraq, e dalla base di Al-Shaddadi nel nord-est della Siria all'inizio di questo mese", hanno aggiunto le fonti, secondo cui "le truppe si ritireranno dalle restanti posizioni nei prossimi due mesi". Secondo i funzionari americani, il ritiro non sarebbe collegato al dispiegamento di forze navali e aeree in Medio Oriente per potenziali attacchi contro l'Iran.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario