Wsj, 'Usa per una forza multinazionale di 10mila uomini a Gaza'
AA
WASHINGTON, 13 DIC - Esponenti dell'amministrazione Trump stanno cercando di reclutare una forza multinazionale di circa 10.000 soldati, sotto il comando di un generale statunitense, per stabilizzare Gaza nel dopoguerra, ma riconoscono che ci vorrà gran parte del prossimo anno per metterla in piedi. Lo scrive il Wall Street Journal, sottolineando che finora nessun Paese straniero ha impegnato truppe, in parte a causa delle riserve sul fatto che la missione possa ampliarsi fino a includere il disarmo dei militanti di Hamas ancora attivi in alcune parti dell'enclave devastata.
