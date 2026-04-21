Wsj, Trump valuta di cancellare il viaggio di Vance a Islamabad
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NEW YORK, 21 APR - Il vicepresidente JD Vance potrebbe ancora partire per Islamabad nella serata americana, ma Donald Trump sta valutando di annullare del tutto il suo viaggio. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali a pesare è la riluttanza dell'Iran ad accogliere le richieste americane sul nucleare.
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