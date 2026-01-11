Wsj, 'martedì Trump riceverà un briefing su opzioni per rispondere all'Iran'

WASHINGTON, 11 GEN - Donald Trump riceverà un briefing martedì sulle opzioni per rispondere alla repressione delle proteste da parte dell'Iran. Lo riferiscono funzionari Usa all Wall Street Journal. L'incontro tra il presidente americano e alti funzionari dell'amministrazione verterà sui prossimi passi da intraprendere, che potrebbero includere cyber attacchi contro siti militari e civili iraniani, l'imposizione di ulteriori sanzioni al regime di Teheran ma anche attacchi militari, hanno affermato i funzionari.