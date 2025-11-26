Wsj,malumori tra repubblicani su Witkoff su telefonata con Mosca

ROMA, 26 NOV - La telefonata del 16 ottobre tra l'inviato Usa Steve Witkoff e il consigliere russo Yuri Ushakov, fatta trapelare da Bloomberg, ha provocato proteste tra alcuni legislatori repubblicani che hanno chiesto all'amministrazione di cambiare rotta. Lo scrive il Wall Street Journal. "Questo è un problema importante. E uno dei tanti motivi per cui questi ridicoli spettacoli collaterali e riunioni segrete devono finire", ha dichiarato il deputato Brian Fitzpatrick (Pennsylvania) su X. "Permettete al segretario di Stato Marco Rubio di fare il suo lavoro in modo equo e obiettivo", ha aggiunto evidenziando la frattura dentro l'amministrazione Usa rispetto alla fine della guerra in Ucraina. Il deputato Don Bacon (Nebraska), che ha criticato l'amministrazione Trump per la sua gestione dei negoziati, ha affermato che il rapporto dimostra che Witkoff deve essere messo da parte. Witkoff "si comporta come se fosse al soldo della Russia - ha detto Bacon - Tutto questo incidente è stato un fiasco e una macchia per il nostro Paese. Deve essere licenziato".