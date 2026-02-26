Giornale di Brescia
Wsj, 'le posizioni di Iran e Usa ancora distanti sulle questioni chiave'

WASHINGTON, 26 FEB - Le posizioni fra Iran e Stati Uniti sono ancora lontane su alcune questioni chiave per un possibile accordo. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Teheran ha respinto l'idea di trasferire le scorte di uranio all'estero, si è opposto alle fine dell'arricchimento e allo smantellamento dei suoi impianti nucleari, oltre che a restrizioni permanenti al suo programma.

WASHINGTON

