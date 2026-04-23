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Wsj, 'i piani Usa a difesa di Taiwan complicati dalla guerra in Iran'

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WASHINGTON, 23 APR - Gli Usa hanno usato una tale quantità di munizioni in Iran che alcuni funzionari dell'amministrazione Trump ritengono, in misura crescente, che l'America non sarebbe in grado di attuare pienamente i piani di emergenza per difendere Taiwan da un'invasione cinese, qualora dovesse verificarsi nel breve termine. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti ufficiali americane. Gli Usa hanno lanciato oltre 1.000 missili a lungo raggio Tomahawk dall'inizio della guerra con l'Iran, il 28 febbraio, oltre a 1.500-2.000 missili critici per la difesa aerea (come intercettori Thaad, Patriot e Standard Missile), secondo i funzionari.

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