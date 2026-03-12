Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Wright, ora non pronti a scortare navi, probabile entro fine mese

AA

WASHINGTON, 12 MAR - L'esercito statunitense attualmente "non è pronto" a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, un'area critica, perché tutti i suoi mezzi sono concentrati sull'attacco all'Iran. Lo ha dichiarato il Segretario all'Energia Chris Wright. "Accadrà relativamente presto, ma non può accadere ora. Semplicemente non siamo pronti", ha detto Wright alla Cnbc. "Tutti i nostri mezzi militari in questo momento sono concentrati sulla distruzione delle capacità offensive dell'Iran e dell'industria manifatturiera che fornisce le sue capacità offensive". Ha aggiunto che è "molto probabile" che tali scorte vengano effettuate entro la fine del mese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario