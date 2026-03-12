Wright, ora non pronti a scortare navi, probabile entro fine mese

WASHINGTON, 12 MAR - L'esercito statunitense attualmente "non è pronto" a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, un'area critica, perché tutti i suoi mezzi sono concentrati sull'attacco all'Iran. Lo ha dichiarato il Segretario all'Energia Chris Wright. "Accadrà relativamente presto, ma non può accadere ora. Semplicemente non siamo pronti", ha detto Wright alla Cnbc. "Tutti i nostri mezzi militari in questo momento sono concentrati sulla distruzione delle capacità offensive dell'Iran e dell'industria manifatturiera che fornisce le sue capacità offensive". Ha aggiunto che è "molto probabile" che tali scorte vengano effettuate entro la fine del mese.