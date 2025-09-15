Giornale di Brescia
Wp, Rubio in Qatar dopo la visita in Israele

epa12379566 A handout photo made available by Israel's Government Press Office (GPO) shows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) and US Secretary of State Marco Rubio (L) during their meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem, 15 September 2025. EPA/HAIM TZACH / GPO / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
TEL AVIV, 15 SET - Secondo il Washington Post, il segretario di Stato americano Marco Rubio lascerà Israele e visiterà il Qatar martedì. Anche l'ambasciatore statunitense in Turchia e inviato speciale per la Siria, Thomas Barrack, è oggi in Qatar, riporta Wp.

