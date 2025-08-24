Giornale di Brescia
Wp, Pentagono pianifica dispiegamento militare a Chicago

epa11478427 Police arrive as supporters of former President Donald J. Trump participate in a small Trump Unity Rally in Chicago, Illinois, USA, 14 July 2024. Trump was injured by a bullet in an assassination attempt on 13 July during a campaign rally in Butler, Pennsylvania. EPA/SHAWN THEW
NEW YORK, 23 AGO - Il Pentagono sta pianificando da settimane un dispiegamento militare a Chicago, forse già in settembre, per combattere il crimine. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le opzioni che ha allo studio sono varie, inclusa la mobilitazione di qualche migliaio di truppe della Guardia Nazionale. Trump ha annunciato nei giorni scorsi che Chicago sarebbe sta la prossima città dopo Washington, dove il governo federale ha assunto il controllo della polizia ed è pronto a governare la città.

NEW YORK

