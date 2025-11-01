Wp, in arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford
epa10649368 Soldiers stand guard on the American aircraft carrier USS Gerald R. Ford on its way into the Oslo Fjord in Drobak, Norway, 24 May 2023. The world's largest warship will be in the port of Oslo for four days. EPA/Terje Pedersen NORWAY OUT
ROMA, 01 NOV - La tensione nelle acque dei Caraibi di fronte al Venezuela è destinata a salire: gli Stati Uniti stanno infatti inviando la anche portaerei Uss Gerald Ford che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana. Lo riporta il Washington Post, spiegando che la portaerei é accompagnata da altre tre navi da guerra, per un totale di 4.000 militari a bordo.
