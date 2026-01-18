Giornale di Brescia
Wp, il Pentagono prepara 1.500 soldati da schierare in Minnesota

ROMA, 18 GEN - Il Pentagono ha ordinato a circa 1.500 soldati in servizio attivo di prepararsi per un possibile dispiegamento in Minnesota, riporta il Washington Post, citando funzionari della difesa. L'esercito ha disposto che le unità siano pronte al dispiegamento nel caso in cui la violenza nello stato dovesse intensificarsi, si legge. La decisione arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di ricorrere all'Insurrection Act se le autorità dello stato non impediranno ai manifestanti di prendere di mira i funzionari dell'immigrazione dsell'Ice.

ROMA

