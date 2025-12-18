Giornale di Brescia
Witkoff vede domani i mediatori per Gaza di Qatar Egitto e Turchia

ROMA, 18 DIC - L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff incontrerà domani a Miami alti funzionari del Qatar, dell'Egitto e della Turchia per discutere della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza, riporta Axios , citando un funzionario della Casa Bianca e due fonti a conoscenza diretta della questione. Secondo il rapporto, i quattro Paesi ritengono che, sia Israele sia Hamas, stiano tergiversando per evitare di attuare la seconda fase dell'accordo. All'incontro, il più alto livello di mediatori dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza in ottobre, parteciperanno il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty.

