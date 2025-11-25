'Witkoff suggerì al Cremlino come presentare piano pace a Trump'

WASHINGTON, 25 NOV - L'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff ha consigliato al consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, come Vladimir Putin avrebbe dovuto presentare a Donald Trump una proposta di pace per l'Ucraina, lusingandolo, secondo una trascrizione della loro discussione pubblicata da Bloomberg. La conversazione telefonica di metà ottobre sembra indicare l'origine della proposta in 28 punti, appoggiata da Trump, che è stata ampiamente considerata favorevole a Mosca perché richiedeva all'Ucraina significative concessioni territoriali e l'impegno a non aderire alla Nato. Secondo la trascrizione, durante la chiamata Witkoff ha affermato di credere che la Russia "abbia sempre voluto un accordo di pace" e di nutrire "il massimo rispetto per il presidente Putin". L'inviato statunitense ha suggerito a Ushakov che Putin avrebbe dovuto lusingare Trump durante un'imminente telefonata sul cessate il fuoco appena concluso a Gaza e dirgli "che rispettate il fatto che lui sia un uomo di pace e che siete davvero felici di aver visto accadere tutto questo". Witkoff ha anche consigliato la creazione di un piano di pace in 20 punti per l'Ucraina, "proprio come abbiamo fatto a Gaza," invitando Putin a presentarlo a Trump. "Penso… che il presidente mi darà molto margine di manovra e discrezione per arrivare all'accordo", ha detto a Ushakov. La telefonata tra Trump e Putin ha avuto luogo il 16 ottobre, con il presidente degli Stati Uniti che l'ha definita "molto produttiva", mettendo poi in discussione la richiesta di Kiev di missili Tomahawk appena un giorno prima di ospitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Reagendo alla pubblicazione della trascrizione, il direttore della comunicazione della Casa Bianca Steven Cheung ha affermato che essa dimostra soltanto che Witkoff "parla quasi ogni giorno con funzionari sia russi sia ucraini per raggiungere la pace, ed è esattamente ciò per cui il presidente Trump lo ha nominato".